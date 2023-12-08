Уроженец Алтайского края ворвался в здание правительства и взял в заложницы помощницу сенатора

Инцидент произошел в Новосибирске. Мужчина ворвался в кабинет сенатора и планировал взять в заложники его, но там оказалась лишь его помощница.

Как сообщает "Сиб.фм", днем 7 декабря мужчина ворвался в кабинет сенатора и взял помощницу в заложники. Более того, злоумышленник обещал в случае прорыва взорвать бомбу.

Дело в плохо оказанной медпомощи. Уже восемь лет мужчина страдает от заболевания, но врачи никак не могут поставить ему диагноз. Своим поступком он хотел привлечь внимание СМИ.

Житель Алтайского края отпустил заложницу после переговоров, тогда его и задержали правоохранители.

Мать задержанного считает, что его довели до отчаяния, так как он ни раз обращался со своей проблемой к властям.

В настоящее время мужчине уже избрали меру пресечения в виде двух месяцев, которые он проведет в СИЗО, следствие вменяет ему статьи "Захват заложника" и "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Сам обвиняемый просил поместить его в больницу, ведь его состояние ухудшилось.

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