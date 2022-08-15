Ущерб от пожара сибирской «Ленты» оценили в 590 млн рублей

Почти в 600 млн рублей оценили ущерб от пожара в гипермаркете «Лента» в Томске. Об этом сообщает « РИА Томск ».

В декабре 2021 года произошел крупный пожар в ТЦ «Лента». Загорелся отдел пиротехники, и фейерверки начались прямо в здании.

Сооружение площадью около 3,5 тыс. кв. м выгорело полностью. Никто не пострадал, 650 человек эвакуировали.

«В результате возникшего пожара произошло обрушение кровли торгового центра, частичное обрушение стен, уничтожен товар и оборудование. Общий ущерб, причиненный действиями поджигателя, составил более 590 млн рублей», — сообщили в пресс-служба прокуратуры Кировского района Томска.

Причиной пожара стал поджог. Полиция поймала поджигателя, им оказался 33-летний мужчина, ранее состоявший на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «параноидная шизофрения». 15 августа суд направил преступника на принудительное лечение в психиатрической больнице.

В сети «Лента» заявили, что гипермаркет собираются воостановить в 2022 году. В январе начался разбор конструкций сгоревшего ТЦ. В августе рабочие начали устанавливать стены.