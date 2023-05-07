7 мая
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Происшествия

Ушел из жизни актер, сыгравший роли в сериалах «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности»

В Санкт-Петербурге умер актер Александр Тютрюмов, сообщает "Московский комсомолец".

Свеча.
Свеча.
CC0

На момент смерти ему было 65 лет. Причина смерти не уточняется.

Известно, что актер скончался в одной из питерских больниц.

Однако родственники артиста говорят, что он ничем не болел в последнее время.

Ранее умер известный российский модельер Валентин Юдашкин.

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