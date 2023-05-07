Ушел из жизни актер, сыгравший роли в сериалах «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности»

На момент смерти ему было 65 лет. Причина смерти не уточняется.
Известно, что актер скончался в одной из питерских больниц.
Однако родственники артиста говорят, что он ничем не болел в последнее время.
В Санкт-Петербурге умер актер Александр Тютрюмов, сообщает "Московский комсомолец".
На момент смерти ему было 65 лет. Причина смерти не уточняется.
Известно, что актер скончался в одной из питерских больниц.
Однако родственники артиста говорят, что он ничем не болел в последнее время.
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