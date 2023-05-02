Умер известный российский модельер Валентин Юдашкин

Об этой трагедии каналу рассказала его супруга.
Напомним, что в 2021 году Валентин Юдашкин рассказал о борьбе с раком. Кроме того, он переболел коронавирусом, но инфекцию перенес в легкой форме.
Ранее умер известный барнаульский художник.
Валентин Юдашкин скончался в возрасте 59 лет, сообщает Первый канал.
Об этой трагедии каналу рассказала его супруга.
Напомним, что в 2021 году Валентин Юдашкин рассказал о борьбе с раком. Кроме того, он переболел коронавирусом, но инфекцию перенес в легкой форме.
Ранее умер известный барнаульский художник.
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