Умер известный российский модельер Валентин Юдашкин

Валентин Юдашкин скончался в возрасте 59 лет, сообщает Первый канал.

Об этой трагедии каналу рассказала его супруга.

Напомним, что в 2021 году Валентин Юдашкин рассказал о борьбе с раком. Кроме того, он переболел коронавирусом, но инфекцию перенес в легкой форме.

Ранее умер известный барнаульский художник.