Валентин Юдашкин переболел коронавирусом после прививки

Минувшей осенью он вакцинировался, а заболел после посещения Италии. Юдашкин сообщил «Интерфаксу», что после поездки сделал ПЦР-тест, и он оказался положительным.

Дизайнер считает — прививка помогла ему перенести заболевание в легкой форме. Юдашкин добавил, что не успел ревакцинироваться.

«Тогда бы, уверен, болезнь прошла бы стороной», — сказал Юдашкин.

Повторную прививку от коронавируса нужно делать через шесть месяцев после первой вакцинации, пишет «Росбалт».

Между тем всего за сутки в столичных прививочных закончилась вакцина «КовиВак».

Ранее вакцина «ЭпиВакКорона» также заканчивалась в столице, запись на прививку до сих пор приостановлена, сообщается на официальном сайте мэра столицы. О дефиците «Спутника V» сообщений не было.

Всего власти планируют привить около 60 млн россиян.