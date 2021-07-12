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Валентин Юдашкин переболел коронавирусом после прививки

Российский модельер Валентин Юдашкин рассказал, как переболел коронавирусом.

Валентин Юдашкин.
Валентин Юдашкин.
www.facebook.com(ValentinYudashkin)

Минувшей осенью он вакцинировался, а заболел после посещения Италии. Юдашкин сообщил «Интерфаксу», что после поездки сделал ПЦР-тест, и он оказался положительным.

Дизайнер считает — прививка помогла ему перенести заболевание в легкой форме. Юдашкин добавил, что не успел ревакцинироваться.

«Тогда бы, уверен, болезнь прошла бы стороной», — сказал Юдашкин.

Повторную прививку от коронавируса нужно делать через шесть месяцев после первой вакцинации, пишет «Росбалт».

Между тем всего за сутки в столичных прививочных закончилась вакцина «КовиВак».

Ранее вакцина «ЭпиВакКорона» также заканчивалась в столице, запись на прививку до сих пор приостановлена, сообщается на официальном сайте мэра столицы. О дефиците «Спутника V» сообщений не было.

Всего власти планируют привить около 60 млн россиян.

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