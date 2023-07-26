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Происшествия

"Ушел поиграть и не вернулся". Второй день ищут четырехлетнего мальчика в Республике Тыва

В Республике Тыва пропал четырехлетний мальчик, спасатели ищут его второй день. Об этом сообщает ТАСС.

Ребенок, дети, ребенок играет.
Ребенок, дети, ребенок играет.
unsplash.com.

Стало известно, что мальчик пропал вечером 25 июля в селе Хайыракан Дзун-Хемчикского района. Ребенок вышел из дома играть на улицу и не вернулся.

На первичные поиски отправились полиция и местная администрация села, однако мальчика так и не нашли.

На данный момент в поисках задействованы 20 спасателей, пожарные местного гарнизона, а также беспилотники. Дополнительно 26 специалистов аэромобильной группы готовятся выехать на поиски.

Ранее супруги и их внук пропали на реке Лена - их ищут уже шесть дней.

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