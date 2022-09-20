Ушла в поход и не вернулась: на Алтае пропала пенсионерка

Полицейские республиканского главка МВД распространили ориентировку с просьбой к гражданам помочь в поиске жительницы Горного Алтая.

Разыскивается без вести пропавшая Кин Ольга Борисовна, 1955 года рождения.

Она еще 29 августа ушла в пеший поход из села Инегень Онгудайского района до села Тюнгур Усть-Коксинского района.

До настоящего времени ее местонахождение неизвестно, говорится в сообщении.

Приметы

На вид 60 лет, рост 152 см, плотного телосложения, волосы рыжие короткие, носит очки.

Была одета в черный спортивный костюм с капюшоном.

При себе имеет — паспорт, рюкзак сине-черного цвета. Женщина ушла в поход с палатой оранжевого цвета, спальным мешком.

В рюкзаке находились куртка горчичного цвета, брюки бардовые и светло-зеленые.

При получении значимой информации о местонахождении пропавшей женщины, просьба сообщить по телефонам: 8 (38845) 22−0-41; 8 (38822) 9−23−28; или 102.

Полиция разыскивает Ольгу Кин. 04.мвд.рф

Ранее в Республике Алтай без вести пропал 19-летний парень в камуфляжном костюме.