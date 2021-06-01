Условный срок получила виновная в смертельном столкновении поезда и вышки в Алтайском крае

Бывшую работницу признали виновной в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека.
14 сентября 2019 года зная, что на пути № 6 станции Озерки ведут ремонт сотрудники Алтайской дистанции электроснабжения, открыла светофор, перевела стрелки пути и по радиосвязи дала поездной бригаде команду на проход поезда по этому пути.
Поезд столкнулся с вышкой. Трое электромонтеров получили травмы, один скончался в больнице.
Дежурная не признала своей вины.
«Приговором Тальменского районного суда Алтайского края подсудимой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», — заключили в Западно-Сибирском СУ СК на транспорте.