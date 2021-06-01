Условный срок получила виновная в смертельном столкновении поезда и вышки в Алтайском крае

Суд вынес приговор бывшей дежурной по железнодорожной станции Озерки в Алтайском крае. По ее вине в сентябре 2019 года поезд столкнулся с монтажной площадкой автомотрисы, где были люди.

Бывшую работницу признали виновной в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека.

14 сентября 2019 года зная, что на пути № 6 станции Озерки ведут ремонт сотрудники Алтайской дистанции электроснабжения, открыла светофор, перевела стрелки пути и по радиосвязи дала поездной бригаде команду на проход поезда по этому пути.

Поезд столкнулся с вышкой. Трое электромонтеров получили травмы, один скончался в больнице.

Дежурная не признала своей вины.