Манька-облигация. Уснувшие в баре Новоалтайска мужчины стали жертвами опытной рецидивистки

В одном из баров Новоалтайска посетители, потерявшие бдительность, лишались ценных вещей. Как оказалось, кражами промышляла 43-летняя ранее судимая местная жительница.

Посетитель заведения обратился в Росгвардию с заявлением о краже банковских карт. Он рассказал, что допоздна засиделся в баре и, изрядно употребив спиртного, уснул за столиком. Когда проснулся, карточек уже не было.

«В ходе разбирательства на месте происшествия к росгвардейцам подошел еще один потерпевший с аналогичным заявлением. В этот раз среди похищенного был еще и дорогостоящий сотовый телефон», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Алкоголь. СС0

По записи с камер видеонаблюдения правоохранители обнаружили, что кражи совершала женщина, которая на протяжении нескольких часов выслеживала посетителей.

После того как потерпевшие засыпали, она забирала у них все ценные вещи и уходила.

Подозреваемую нашли во дворе одного из близлежащих дворов. Похищенное изъяли и вернули владельцам. Женщину ждет очередная уголовная статья.

Ранее житель Новоалтайска украл металлическую опору с моста через Пивоварку в Барнауле.