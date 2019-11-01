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1 ноября 13°C

Установлена личность бандита, найденного в загородном доме убитого экс-мэра Киселевска

Установлена личность одного из нападавших, тело которого было найдено на месте перестрелки с экс-мэром Киселевска Сергеем Лаврентьевым.

Оружие, пистолет.
Оружие, пистолет.
СС0

Им оказался 45-летний Марат Гарипов. Гарипов был одет в камуфляжный костюм, при себе имел бинокль, рацию, газовый баллончик и средство для отпугивания собак.

Погибший был мастером спорта по вольной борьбе, владел ЧОП и ранее работал спасателем, сообщает Lenta.ru со ссылкой telegram-канал Baza.

Мужчину опознали по отпечаткам пальцев. Рядом с ним был обнаружен рюкзак, в котором лежала обойма от пистолета-пулемета калибра 9 мм, пишет ura.ru.

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Ранее в некоторых российских изданиях появилась версия, что к гибели бывшего главы Киселевска могут быть причастны спецслужбы. К такому выводу пришли из-за того, что на месте преступления были найдены гильзы от пистолета-пулемета «Кедр», состоящего на вооружении силовиков.

В ночь на 1 ноября Лаврентьев расстреляли во дворе собственного дома в селе Верх-Чумыш. Тело мужчины было найдено с огнестрельными ранениями в живот и голову, сообщает Nation News. Следствие в качестве приоритетной версии рассматривает версию о разбойном нападении.

Один из нападавших был убит в перестрелке с хозяином дома, второму удалось скрыться.

В городе объявлен план «Перехват».

Сергей Лаврентьев ушел в отставку в ноябре 2018 года. Он занимал должность главы города на протяжении 16 лет.

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