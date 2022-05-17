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Происшествия

Утечка нефти произошла в российском регионе

Утечка нефти произошла в Саратовской области. Об этом стало известно во вторник, 17 мая.

Нефть, разлив нефти.
Нефть, разлив нефти.
СС0

Магистральный нефтепровод разгерметизировался, и возник разлив сырья.

Отмечается, что сейчас последствия утечки устраняют. Угрозы населенному пункту и людям нет.

Несколько месяцев назад четверо детей отравились угарным газом в Алтайском крае. В качестве причины произошедшего назвали неисправное печное отопление.

«С признаками отравления угарным газом госпитализировали четверых малолетних детей в возрасте 1 год, 4 года, 8 лет и 12 лет», — уточнили в Следственном комитете.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

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