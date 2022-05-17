Утечка нефти произошла в российском регионе

Магистральный нефтепровод разгерметизировался, и возник разлив сырья.
Отмечается, что сейчас последствия утечки устраняют. Угрозы населенному пункту и людям нет.
Несколько месяцев назад четверо детей отравились угарным газом в Алтайском крае. В качестве причины произошедшего назвали неисправное печное отопление.
«С признаками отравления угарным газом госпитализировали четверых малолетних детей в возрасте 1 год, 4 года, 8 лет и 12 лет», — уточнили в Следственном комитете.
Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.