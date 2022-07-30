Утечку данных клиентов подтвердила «Почта России»

Утечка информации в открытый доступ не угрожает безопасности клиентов, поскольку в этих сведениях нет банковских данных, заверили в «почте».

Также в «Почте России» утверждают, что заблокировали доступ к данным через скомпрометированный аккаунт и перепроверили уровень безопасности по всем возможным точкам доступа.

Однако в Роскомнадзоре уже запросили информацию у компании об утечке, сообщает РИА Новости.

Что произошло

Ранее в профильных телеграм-каналах сообщалось, что в открытый доступ попала база 10 млн пользователей «Почты России», указывает bfm.ru.

Утверждалось, что в базе есть полные имена отправителей и получателей, номера телефонов, города, а также номера отслеживания.

Ранее россиянам дали советы по защите персональных данных.