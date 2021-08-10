Увеличилось число погибших после ЧП с кислородом в российской больнице

Еще двое человек скончались в больнице во Владикавказе после аварии с кислородом, сообщает ТАСС со ссылкой на врио министра здравоохранения республики Сослана Тебиева.

При этом временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меняйло заявил в беседе с «Интерфаксом», что смерть пациентов не связана с аварией.

«Это не связанные, конечно, вещи. Люди умерли ночью, им подавался кислород в штатном режиме, но поражение легких у них было критическое», — подчеркнул Меняйло.

9 августа в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла авария на кислородной станции. Причиной инцидента стал порыв трубы под землей. В связи с ЧП заведено уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет Газета.Ru.

Погибли девять пациентов в возрасте от 47 до 85 лет

Позднее во владикавказской больнице наладили подачу кислорода пациентам после ЧП. В больницу было доставлено свыше трех тонн кислорода.

9 июня три человека погибли в результате пожара в реанимационном отделении рязанской больницы. Причиной возгорания называют воспламенение проводки из-за большой нагрузки аппаратов ИВЛ.