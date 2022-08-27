27 августа
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Происшествия

Уволен майор полиции, напавший на правозащитника Игоря Каляпина

Майор полиции, напавший на члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игоря Каляпина, уволен из органов внутренних дел. Об этом сообщила в своем телеграм-канале российская правозащитница и журналистка Ева Меркачева.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

По ее словам, в отношении теперь уже бывшего полицейского возбуждено уголовное дело. В момент нападения он был не на службе. У пострадавшего диагностировали перелом носа и ребра.

«Надо понимать, что он был не на служебном задании, не при исполнении. Уголовное дело, кстати, возбуждено. Игорю — здоровья! Говорила сейчас с ним — у него сломан нос и ребро», — уточнила Ева Меркачева.

Ранее сообщалось, что нападение на Игоря Каляпина. По информации Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, нападавший пытался порезать правозащитнику лицо и задушить его, но последнему удалось вызвать полицию.

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