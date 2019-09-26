В аэропорту Барнаула назвали возможную причину многочисленных травм пассажиров

Пассажиры Boeing-767, который совершил жесткую посадку в аэропорту Барнаула могли получить многочисленные травмы из-за особенностей конструкции надувных трапов, заявил 26 сентября на пресс-конференции генеральный директор авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко.

ЧП в барнаульском аэропорту произошло вечером 25 сентября: загорелась шина первой стойки шасси у Boeing 767−300, который летел из Вьетнама в Барнаул. На борту самолета находилось 344 пассажира и 10 членов экипажа После посадки все службы сработали оперативно, людей эвакуировали по трапам.

Виталий Архипенко,

гендиректор авиапредприятия «Алтай»:

«Надувные трапы довольно широкие и их покрытие довольно скользкое, уж так конструктивно выполнено. С чем и связано наличие 49 обратившихся с ссадинами, с ушибами рук, ног».

При этом он отметил, что травмы — следствие ситуации. Сейчас однозначно невозможно сказать, где именно пострадали люди — в самолете или при спуске по трапу. Причины инцидента будут выяснить специалисты профильных ведомств.

Altapress.ru писал, что одного пострадавшего госпитализировали с переломом позвоночника. Основные повреждения у других людей — это ушибы и ссадины, а также острая реакция на стресс, в том числе с кризисным повышением уровня артериального давления, обострение хронических заболеваний.

Напомним, после ЧП с самолетом Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.