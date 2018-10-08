Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 октября 11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Происшествия
170

В аэропорту Жуковский Boeing протаранил самолет «Уральских авиалиний»

На взлетно-посадочной полосе (ВПП) в международном аэропорту Жуковский произошло ЧП: Boeing авиакомпании «Икар» протаранил самолет А-320 авиаперевозчика «Уральские авиалинии», сообщает телеграм-канал Mash.

Аэропорт "Жуковский".
Аэропорт "Жуковский".
zia.aero

Рейс KAR454 «Икар» возвращался в Москву из китайского Гуанчжоу. Самолет благополучно приземлился в 09:45, но при маневрировании на земле на ВПП произошло столкновение. При заруливании на стоянку Boeing врезался в бок стоявшего на полосе аэробуса «Уральских авиалиний».

На борту Boeing находились 266 пассажиров и экипаж, никто не пострадал, пишет ura.ru.

«7 октября в международном аэропорту „Жуковский“ самолет авиакомпании „Икар“ при заруливании на стоянку задел находившийся на стоянке самолет „Уральских авиалиний“. В результате инцидента у самолета оказалась повреждена правая половина руля высоты. В настоящее время проводится расследование данного случая компетентными органами», — сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Ранее сообщалось, что вечером 29 августа на борту самолета «Уральских авиалиний», следовавшего из Москвы в Душанбе, между пассажирами произошла драка, в результате которой пострадала стюардесса. Самолет вернулся в столичный аэропорт «Жуковский», на летное поле вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело. Дебошир — гражданин Таджикистана 1993 года рождения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка