В аэропорту Жуковский Boeing протаранил самолет «Уральских авиалиний»

Рейс KAR454 «Икар» возвращался в Москву из китайского Гуанчжоу. Самолет благополучно приземлился в 09:45, но при маневрировании на земле на ВПП произошло столкновение. При заруливании на стоянку Boeing врезался в бок стоявшего на полосе аэробуса «Уральских авиалиний».
На борту Boeing находились 266 пассажиров и экипаж, никто не пострадал, пишет ura.ru.
«7 октября в международном аэропорту „Жуковский“ самолет авиакомпании „Икар“ при заруливании на стоянку задел находившийся на стоянке самолет „Уральских авиалиний“. В результате инцидента у самолета оказалась повреждена правая половина руля высоты. В настоящее время проводится расследование данного случая компетентными органами», — сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Ранее сообщалось, что вечером 29 августа на борту самолета «Уральских авиалиний», следовавшего из Москвы в Душанбе, между пассажирами произошла драка, в результате которой пострадала стюардесса. Самолет вернулся в столичный аэропорт «Жуковский», на летное поле вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело. Дебошир — гражданин Таджикистана 1993 года рождения.