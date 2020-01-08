В аэропорту назвали причину крушения украинского самолета

Лайнер авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился в результате возгорания двигателя, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя аэропорта в Тегеране, где произошло крушение.

Об этом же сообщает агентство Irna со ссылкой на главу пресс-службы Министерства дорог и городского развития Ирана Кассима Низами, передает РБК.

Ранее сообщалось, что украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за «технических проблем» через две минуты после взлета. ЧП произошло у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.

Boeing 737 направлялся из Тегерана в Киев. По предварительным данным, в авиакатастрофе погибли 176 человек, в том числе девять членов экипажа.