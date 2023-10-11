В Афганистане зафиксировали мощное землетрясение

Эпицентр находится на северо-западе от города Герат, на расстоянии 34 км.
В городе проживают 272 тыс. человек.
Очаг землетрясения залегает на глубине 10 км.
Ранее зафиксировали мощное землетрясение у российского побережья.
Магнитуда землетрясения составила 6,4 — сообщает ТАСС.
Эпицентр находится на северо-западе от города Герат, на расстоянии 34 км.
В городе проживают 272 тыс. человек.
Очаг землетрясения залегает на глубине 10 км.
Ранее зафиксировали мощное землетрясение у российского побережья.
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