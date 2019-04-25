В Алтайском крае педофил развращал девочек на гидроцикле

Житель Смоленского района осудили за несколько преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. Следствию удалось доказать, что мужчина развратил шесть девочек и совершал с ними насильственные действия.

Следствие и суд установили, что в начале июля 2018 года мужчина был в зоне отдыха, расположенной в районе одного из водоемов. Там он предложил покатать на своем гидроцикле незнакомую 10-летнюю девочку. Во время движения по воде мужчина совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

Когда родители узнали об этом, то обратились в правоохранительные органы. Во время расследования уголовного дела удалось установить причастность злоумышленника к совершению еще нескольких эпизодов развратных действий и сексуального насилия в отношении пяти несовершеннолетних девочек в возрасте от 10-ти до 15-ти лет. Летом 2017 и 2018 года он также катал их на своем гидроцикле.

Во время следствия мужчина не признал своей вины. Однако следователи собрали достаточно доказательств. Мужчину приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 10 тыс. рублей и ограничением свободы на 1 год 2 месяца.

Ранее барнаульский суд вынес приговор священнику, которого признали виновным в надругательстве над 13-летней девочкой. Ему дали 12 лет и 2 месяца лишения свободы.