В алтайском городе дом бьет жильцов током

Многоквартирный дом в Камне-на-Оби бьет жильцов током. Разряды люди получают не только от электроприборов, но даже от стен и полов, пишут «Каменские известия».

Проблемы начались с самого ввода дома в эксплуатацию. Во многих квартирах стены, пол и бытовые приборы начали бить током.

«Пол в квартире местами становится сырой. Причем, никаких потеков на стенах, значит, соседи сверху нас не заливают. И сами мы живем на втором этаже, значит, приход воды из подвала тоже исключен. А вчера муж оторвал линолеум в этом месте и обнаружил целую лужу. И его ударило током», — рассказала одна из жительниц дома.

Вода сочится прямо из пола, уверяют жильцы.

Кто будет решать проблемы «сиротского» дома — неясно. Трехэтажка существует без всякого жилищного управления.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность» в Алтайском крае по факту ненадлежащего обеспечения жильем граждан, относящихся к категории детей-сирот.