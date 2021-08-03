В алтайском городе обнаружили трупы двух 36-летних мужчин

Утром 3 августа в Камне-на-Оби обнаружены тела двух 36-летних мужчин. По факту смерти двух жителей проводится доследственная проверка, рассказали в следственном комитете по Алтайскому краю.

Тела обнаружены в частном доме. Умершие — хозяин дома и его знакомый. На место происшествия прибыла следственная группа.

«Назначены все необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщила Елена Коновалова, помощник руководителя следственного управления СК по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.

Процессуальные решения еще не приняты. Предварительная версия смерти мужчин — отравление спиртосодержащим веществом.

В апреле altapress.ru рассказывал, что житель Республики Алтай отравился стеклоомывайкой.