3 августа
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Происшествия

В алтайском городе обнаружили трупы двух 36-летних мужчин

Утром 3 августа в Камне-на-Оби обнаружены тела двух 36-летних мужчин. По факту смерти двух жителей проводится доследственная проверка, рассказали в следственном комитете по Алтайскому краю.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Тела обнаружены в частном доме. Умершие — хозяин дома и его знакомый. На место происшествия прибыла следственная группа.

«Назначены все необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщила Елена Коновалова, помощник руководителя следственного управления СК по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.

Процессуальные решения еще не приняты. Предварительная версия смерти мужчин — отравление спиртосодержащим веществом.

В апреле altapress.ru рассказывал, что житель Республики Алтай отравился стеклоомывайкой.

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