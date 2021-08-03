В алтайском городе обнаружили трупы двух 36-летних мужчин

Тела обнаружены в частном доме. Умершие — хозяин дома и его знакомый. На место происшествия прибыла следственная группа.
«Назначены все необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщила Елена Коновалова, помощник руководителя следственного управления СК по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.
Процессуальные решения еще не приняты. Предварительная версия смерти мужчин — отравление спиртосодержащим веществом.
В апреле altapress.ru рассказывал, что житель Республики Алтай отравился стеклоомывайкой.