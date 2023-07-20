20 июля
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Происшествия

В алтайском городе жестоко избили фельдшера скорой помощи (обновлено)

Очевидцы сообщают, что мужчина набросился на фельдшера скорой помощи в Яровом 17 июля, сообщает "Инцидент Барнаул".

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Скорая погружала пациентку в машину, когда к ним подошел агрессивный местный житель, проживающий в соседнем подъезде.

Он потребовал срочно убрать автомобиль, утверждая, что торопится домой, а скорая загораживает ему проезд.

Фельдшер вежливо отказал. В ответ мужчина, который оказался бывшим боксером, без предупреждения в ответ набросился на медработника. без предупреждения набросился на медработника.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
altapress.ru

Из-за этого медик уронил носилки.

В итоге фельдшера госпитализировали вместе с пациенткой с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленно-рваными ранами верхней губы и закрытым переломом носа.

На момент 19 июля уголовное дело на злоумышленника не завели, преступник был на свободе. О происшествии знают глава города и начальник местной полиции.

Обновлено 14:15

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, полиция установила гражданина, у которого 17.07.2023 в городе Яровое произошел конфликт с фельдшером скорой помощи. Возбудили уголовное дело по статье за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Ранее в Алтайском крае остался на свободе боксер, смертельно избивший мужчину в баре.

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