В Алтайском крае бывшая врач-невролог за взятку подделала документы призывнику

Следствие (по материалам краевого УФСБ) и суд установили, что с декабря 2016 по июнь 2017 года врач была в преступном сговоре с членом военно-врачебной комиссии Военного комиссариата Алтайского края. Она составляла медицинские заключения о наличии у призывников заболеваний, которые освобождают от прохождения воинской службы.
За эти заключения врач получала взятки от призывников и их родителей. Часть денег она перечисляла члену военно-врачебной комиссии. Сумма взяток варьировалась 10 до 65 тыс. рублей.
Татьяна Гурина признала вину в полном объеме. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.