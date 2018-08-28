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В Алтайском крае бывшая врач-невролог за взятку подделала документы призывнику

В Алтайском крае бывшую врача-невролога Татьяну Гурину признали виновной в получении взяток за незаконное освобождение призывников от службы в армии, сообщает региональный СУ СКР.

Армия.
Армия.
Михаил Хаустов

Следствие (по материалам краевого УФСБ) и суд установили, что с декабря 2016 по июнь 2017 года врач была в преступном сговоре с членом военно-врачебной комиссии Военного комиссариата Алтайского края. Она составляла медицинские заключения о наличии у призывников заболеваний, которые освобождают от прохождения воинской службы.

За эти заключения врач получала взятки от призывников и их родителей. Часть денег она перечисляла члену военно-врачебной комиссии. Сумма взяток варьировалась 10 до 65 тыс. рублей.

Татьяна Гурина признала вину в полном объеме. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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