В Алтайском каре мужчина убил приятеля и спрятал труп в подполе на кухне

Во время следствия установили, что летом 2018 года осужденный выпивал в компании семейной пары у себя дома. Супруги поссорились и в конфликт вмешался хозяин жилища.
Вскоре мужчины подрались, злоумышленник схватил нож и ударил потерпевшего, который был на диване. После этого осужденный сбросил труп в подпол на кухне. Известно, что когда мужчины поссорились и начали выяснять отношения, жена погибшего ушла домой.
Полицейские нашли труп на следующий день. Смерть потерпевшего наступила от колото-резанного ранения грудной клетки и живота, с повреждением сердца.
Во время судебного заседания мужчина не признал свою вину. Он утверждал, что совершил убийство при превышении пределов необходимой обороны. Правоохранители собрали достаточно доказательств, действия злоумышленника квалифицировали по статье об убийстве.
Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима.