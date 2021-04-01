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Происшествия

В Алтайском крае банк заплатит крупный штраф за рассылку рекламы

«Почта Банк» заплатит 300 тыс. рублей штрафа за рассылку жителю Алтайского края СМС с рекламой, на которые он не давал согласия. Об этом сообщили в краевом управлении ФАС.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
СС0

Мужчина обратился к антимонопольщикам с заявлением о несанкционированной рекламной рассылке. На его телефонный номер пришло именное сообщение от абонента «POCHTABANK» с предложением о получении кредитной карты в офисе «Почта банка».

В банке утверждали, что все СМС о продвижении услуг банка направляются клиентам, которые дали свое согласие на получение информации.

«По сведениям банка, заявитель подавал заявку на получение кредита и предоставил банку свое согласие на обработку персональных данных и рассылку рекламы, однако в дальнейшем от оформления кредита отказался, в связи с чем, документы, подтверждающие наличие согласия на рекламную рассылку не сохранились», — отметили в УФАС.

Закон о рекламе обязывает рекламораспространителя доказать наличие у него согласия абонента на получение рекламы. Банк не смог предоставить соответствующий документ и поплатился рублем.

Ранее антимонопольщики обнаружили контекстную рекламу по прерыванию беременности в барнаульской клинике «Мать и Дитя». Закон запрещает рекламировать подобные услуги.

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