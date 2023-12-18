В Алтайском крае беспощадно вырубают деревья

Местные жители в недоумении и задаются вопросом: законно ли это.
При этом лес вырубают, чтобы добыть песок.
Ранее сообщалось, что экс-депутату АКЗС Николаю Бушкову предъявили обвинение за незаконную рубку на 103 млн рублей.
В селе Черемное Павловского района вырубают лес для добычи песка. Об этом сообщает Barnaul 22.
Местные жители в недоумении и задаются вопросом: законно ли это.
При этом лес вырубают, чтобы добыть песок.
Ранее сообщалось, что экс-депутату АКЗС Николаю Бушкову предъявили обвинение за незаконную рубку на 103 млн рублей.
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