В Алтайском крае бывшего медика оштрафовали за взятки

Заведующая терапевтическим отделением НУЗ «Узловая поликлиника на станции Рубцовск» выполняла обязанности председателя врачебно-экспертной комиссии.
Она вписывала в больничные, медкнижки и заключения отсутствие медицинских противопоказаний для управления транспортными средствам без фактического осмотра пациентов.
Каждый раз она получала за это от 1500 рублей наличными или переводами на банковскую карту.
Общая сумма взяток составила 19 500 рублей, добавили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.
В отношении врача возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 («Мелкое взяточничество») и частью 1 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог»). По первой статье — 13 эпизодов, по второй — 16.
Рубцовский городской суд Алтайского края признал бывшую работницу медучреждения виновной. Ей назначили штраф 80 тыс. рублей.
Ранее бывшего директора ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» обвинили во взятке. а также присвоении и растрате. Речь идет о сумме около 4 млн рублей.