В Алтайском крае бывшего полицейского на 6 лет отправят в колонию за взятки

В Алтайском крае вынесли приговор бывшему инспектору группы по исполнению административного законодательства отдела ГИБДД МУ МВД России «Бийское». Его признали виновным в получении взяток, сообщает СУ СКР по региону.

Следствие и суд установили, что сотрудник ГИБДД мог вносить в ведомственную автоматизированную систему сведения об административных правонарушениях и самих нарушителях. У злоумышленника также была возможность предоставлять по запросу эти данные в организации.

В 2016 году сотрудник ГИБДД узнал, что местный житель хочет скрыть от руководства факт привлечения к ответственности.

За деньги сотрудник полиции предоставил по месту трудоустройства гражданина ложные сведения об отсутствии у него административных правонарушений, — отмечают в ведомстве.

Во время следствия также доказали причастность полицейского еще к одному аналогичному факту противоправной деятельности.

Суд приговорил бывшего сотрудника ГИБДД к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.