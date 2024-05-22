В Алтайском крае бывшего руководителя бюджетного учреждения обвинили в коррупции

В Алтайском крае по иску прокуратуры были изъяты в пользу государства денежные средства на сумму более 79 млн рублей, которые поступили на счета бывшего руководителя бюджетного учреждения и его близких, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Алтайского края провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

В результате проверки выяснилось, что в 2021 году на расчетные счета бывшего директора краевого государственного бюджетного учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу «Алтайский ринг» Армена Тонояна и его близких поступили денежные средства в размере более 79 млн рублей. При этом оборот по счетам не соответствовал доходу семьи за 2021 год и два предшествующих года.

Прокуратура подала иск в суд с требованием обратить эти денежные средства в доход государства. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Ранее по требованию прокурора на недвижимое имущество и транспортные средства Армена Тонояна был наложен арест. Арестованного имущества достаточно для полного обеспечения иска.

Ранее сообщалось, что приговор вынесли руководителю Алтайской федерации бокса.

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