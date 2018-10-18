В Алтайском крае экс-чиновницу осудили за гибель ребёнка

В Алтайском крае вынесли приговор бывшему главному специалисту комитета по образованию и делам молодежи администрации Заринского района. Женщина признана виновной в халатности, в результате которой погиб новорождённый ребёнок, сообщает СКР.

С июля по сентябрь 2016 года жительница Заринска держала своего новорождённого ребенка в антисанитарных условиях и кормила заменителем сухого молока, что негативно отражалось на здоровье малыша. В результате этого 11 сентября 2016 года мальчик скончался от заболевания печени. Суд вынес приговор по ст. 156 и ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и назначил ей наказание в виде 1,5 лет лишения свободы.

Следствие установило, что сотрудница комитета администрации Заринского района по образованию и делам молодежи достоверно знала о том, что ребёнок находится в угрожающих для его жизни и здоровья условиях, но не предприняла мер, чтобы защитить права и интересы малолетнего. «Не провела надлежащую работу по своевременной постановке данной семьи на учет, не организовала индивидуальную профилактическую работу, не предприняла мер по немедленному отобранию малыша у матери, — пишет СКР, — В результате ребенок вынужден был находиться в социально опасных условиях».

Чиновница признана виновной по ст. 293 УК РФ (халатность). Приговором суда ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.