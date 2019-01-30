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В Алтайском крае браконьер поймал косулю в ловушку, а потом убил и разделал

Алтайские полицейские задержали браконьера, который поймал и убил косулю. Мужчине грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до 5 лет, пишет ГУ МВД России по региону.

Сторожевая избушка, где нашли останки косули.
Сторожевая избушка, где нашли останки косули.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Останки сибирской косули егерь обнаружил в одном километре от села Красный Партизан. По предварительной информации, животное попало в специальную ловушку, сделанную из лески в виде петли. Неизвестные здесь же разделали тушу на мясо и забрали вместе с головой.

В этот же день задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель, который не стал отрицать свою вину. В сторожевой избушке правоохранители обнаружили останки косули, несколько ловушек, нож и голову косули.

Возбудили уголовное дело.

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