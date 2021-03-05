В Алтайском крае дамский угодник через дыру в стене украл восемь бутылок вина

Как оказалось, ранее судимый мужчина 1987 года рождения ночью сделал дыру в стене магазина. Он отогнул металлическую обшивку сэндвич-панелей и похитил восемь бутылок вина.
Ущерб составил порядка 3 тыс. рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Задержанный рассказал, что накануне пил с дамами, а когда алкоголь закончился, то он решил ночью совершить кражу в ближайшем магазине.
«Мужчина свою вину признал и пояснил, что хотел произвести впечатление на женщин, находящихся в тот вечер с ним в компании», — добавили в полиции.
Правоохранители завели уголовное дело.
Ранее в Алтайском крае полицейские задержали мужчину, который у своего деда украл мутоновую шубу, чтобы подарить девушке.