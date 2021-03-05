В Алтайском крае дамский угодник через дыру в стене украл восемь бутылок вина

В райцентре Смоленское из вино-водочного отдела магазина пропали восемь бутылок. Обнаружив недостачу, сотрудники обратились в полицию.

Как оказалось, ранее судимый мужчина 1987 года рождения ночью сделал дыру в стене магазина. Он отогнул металлическую обшивку сэндвич-панелей и похитил восемь бутылок вина.

Ущерб составил порядка 3 тыс. рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Задержанный рассказал, что накануне пил с дамами, а когда алкоголь закончился, то он решил ночью совершить кражу в ближайшем магазине.

«Мужчина свою вину признал и пояснил, что хотел произвести впечатление на женщин, находящихся в тот вечер с ним в компании», — добавили в полиции.

Правоохранители завели уголовное дело.

Ранее в Алтайском крае полицейские задержали мужчину, который у своего деда украл мутоновую шубу, чтобы подарить девушке.