В Алтайском крае дело о громком убийстве девушки и двух детей передали в суд

22-летний житель Славгорода предстанет перед судом по обвинению в убийстве 27-летней женщины и двух детей 9 и 4 лет, сообщили в прокуратуре Алтайского края. Материалы будет рассматривать Алтайский краевой суд.

Вину мужчина признал в полном объеме и заявил ходатайство о рассмотрении дела в общем порядке судьей единолично.

По версии следствия, в ночь на 22 августа 2019 года девушка собрала вещи, документы и вместе детьми собиралась уехать из города. Она попросила родного брата гражданского мужа подвезти их до вокзала. Тот согласился, но по дороге они начали ссориться.

Мужчина ударил женщину. Дети заплакали и он задушил их.

Как уже сообщалось, тела матери и малышей нашли в лесополосе — их убили, а тела сбросили в яму, залив бетоном.