Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 февраля -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Алтайском крае дело о громком убийстве девушки и двух детей передали в суд

22-летний житель Славгорода предстанет перед судом по обвинению в убийстве 27-летней женщины и двух детей 9 и 4 лет, сообщили в прокуратуре Алтайского края. Материалы будет рассматривать Алтайский краевой суд.

Тюрьма, колючая проволока
Тюрьма, колючая проволока
СС0

Вину мужчина признал в полном объеме и заявил ходатайство о рассмотрении дела в общем порядке судьей единолично.

По версии следствия, в ночь на 22 августа 2019 года девушка собрала вещи, документы и вместе детьми собиралась уехать из города. Она попросила родного брата гражданского мужа подвезти их до вокзала. Тот согласился, но по дороге они начали ссориться.

Мужчина ударил женщину. Дети заплакали и он задушил их.

Как уже сообщалось, тела матери и малышей нашли в лесополосе — их убили, а тела сбросили в яму, залив бетоном.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость