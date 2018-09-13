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В Алтайском крае экс-сотрудника Госинспекции обвиняют в мошенничестве и получении взяток

Бывшего сотрудника отдела жилищного надзора по Барнаулу Государственной инспекции Алтайского края обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения и получении взяток, сообщает СУ СКР по региону.

Деньги.
Деньги.
СС0

Во время предварительного следствия установили, что в 2017 году обвиняемый получал деньги от руководства управляющих компаний Барнаула. За это он оформлял акты проверок об отсутствии нарушений и не выносил предписания об их устранении.

На самом деле у экс-сотрудника Госинспекции не было полномочий для проведения таких проверок. Сумма ущерба составила 95 тысяч рублей.

Кроме того, доказали причастность обвиняемого к получению взяток от представителей УК и ТСЖ. По данным следствия, бывший сотрудник Госинспекции, в частности, брал деньги за несоставление протоколов о выявленных нарушениях по управлению многоквартирными домами. Общая сумма взяток составила 70 тысяч рублей.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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