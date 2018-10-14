Ещё одно алтайское село охватил пожар. В Барнауле собирают вещи для пострадавших

13 октября в Алтайском крае дул ураганный ветер, из-за чего в разных частях региона произошло несколько пожаров. В том числе пострадало село Володарка в Топчихинском районе, сообщают местные жители в Barnaul 22 .

Пожар пришёл с полей и перекинулся на деревню. По предварительной информации, пострадали два жилых дома, четыре нежилых строения, также надворные постройки. Очевидцы рассказывают, что жители села помогали тушить пожар: «все молодцы, с вёдрами и палками бегали, отбивали деревню».

Из-за непогоды 13 октября пожары случились в Бураново Калманского района, в районе поселка Кошачий в Новоалтайске, в поселке Бажево Первомайского района, в Камне-на-Оби, в Барнауле возле «Школы садоводов». Также серьезный пожар произошел в поселке Кубанка, расположенном в 70 км от Барнаула.

14 октября с 11:00 до 13:00 в Барнауле на парковке ТЦ «Европа» будут собирать вещи для пострадавших. Необходимы подушки, одеяла, постельное белье, полотенца, средства гигиены, посуда, продукты долгого хранения, питьевая вода и прочее. После 13:00 инициативная группа повезёт помощь в посёлок Кубанка и село Володарка.