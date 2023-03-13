13 марта
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Происшествия

В Алтайском крае главный бухгалтер детского сада украла почти полмиллиона из бюджета

Женщина завышала себе заработную плату и проводила махинации с документами. Суд уже вынес ей приговор, сообщает следственный комитет Алтайского края.

Машинка, деньги и калькулятор.
Машинка, деньги и калькулятор.
Фото: Freepik.

В Белокурихе главный бухгалтер одного из детских садов с 2017 по 2021 год вносила в заявки на кассовый расход недостоверные сведения, завышая себе заработную плату.

Также женщина изготавливала заявки с ложными сведениями о выплатах, которые якобы полагались ей и ее знакомой.

На личный банковский счет виновной перечислили бюджетные денежные средства на сумму более 216 тыс. рублей.

Кроме того, на счета бухгалтера и ее знакомой перевели еще 235 тыс. рублей.

В ходе следствия женщина полностью признала вину в содеянном и возместила ущерб. Следователи также наложили арест на автомобиль преступницы.

Суд назначил ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

Ранее житель Алтайского края украл банковскую карту у родственницы и получил 2,5 года колонии.

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