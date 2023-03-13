В Алтайском крае главный бухгалтер детского сада украла почти полмиллиона из бюджета

В Белокурихе главный бухгалтер одного из детских садов с 2017 по 2021 год вносила в заявки на кассовый расход недостоверные сведения, завышая себе заработную плату.
Также женщина изготавливала заявки с ложными сведениями о выплатах, которые якобы полагались ей и ее знакомой.
На личный банковский счет виновной перечислили бюджетные денежные средства на сумму более 216 тыс. рублей.
Кроме того, на счета бухгалтера и ее знакомой перевели еще 235 тыс. рублей.
В ходе следствия женщина полностью признала вину в содеянном и возместила ущерб. Следователи также наложили арест на автомобиль преступницы.
Суд назначил ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно.
Ранее житель Алтайского края украл банковскую карту у родственницы и получил 2,5 года колонии.