В Алтайском крае горели поля

В Рубцовском районе недалеко от села Половинкино 14 июля горели поля, сообщили местные жители в группе «Инцидент Рубцовск». Сгорели большие площади, в общей сложности около тысячи кв.м.

На полях горела сухая трава. Возгорания потушили, пострадавших в пожарах нет. Как отметили в краевом МЧС, из-за погоды на большей части территории края высокая пожароопасность, местами в западных районах чрезвычайная пожароопасность (Волчихинский, Локтевский и Рубцовский).

За прошедшие сутки в Алтайском крае было зарегистрировано 64 пожара, 27 из них — возгорание сухой растительности.

14 июля в шести километрах от села Устьянка Бурлинского района пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание травы на площади 28 тысяч кв. м, возникшее, предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем в условиях жары и сильного ветра, рассказали в МЧС.

В сухую ветреную погоду такие пожары распространяются с огромной скоростью, поэтому в считанные минуты огонь может перекинуться на жилые дома и надворные постройки. Населению следует быть предельно внимательным при обращении с огнём.

Помните: Возгорания в природной среде крайне опасны. Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населённым пунктам, объектам экономики и социального назначения. Будьте крайне осторожны при обращении с огнем!

По данным краевого минприроды, за прошедшие выходные пострадало семь участков земли лесного фонда. Причины пожаров — грозы и неосторожное обращение с огнем местного населения.

На данный момент лесных пожаров в регионе не зарегистрировано.

Напомним, днем 15 июля в северо-восточных районах Алтайского края возможны небольшой дождь, гроза, местами усиление ветра до 15−20 м/с