В Алтайском крае горят поля

12 октября барнаульцы сообщили в группе Barnaul 22 о возгорании поля за Новым мостом.

Рядом с Барнаулом горят поля.

Рядом с рекой стоит высокий столб дыма. Жильцы Затона и Силикатного сообщают, что видят его из окон своих домов.

Также 12 октября рубцовчане наблюдали сильную задымленность на поле рядом с горбольницей № 1. «Пламя охватило обширную территорию. Сотрудники МЧС находятся на месте», — пишут очевидцы в группе «Инцидент Рубцовск».

В Рубцовске горят поля. vk.com/incident_rubtsovsk В Рубцовске горят поля. vk.com/incident_rubtsovsk В Рубцовске горят поля. vk.com/incident_rubtsovsk

Напомним, с 10 октября в Алтайском крае установили особый противопожарный режим из-за высокой опасности возгораний, связанных с сухой и жаркой погодой.

Что нельзя делать в пожароопасный период?