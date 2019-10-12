В Алтайском крае горят поля

Рядом с рекой стоит высокий столб дыма. Жильцы Затона и Силикатного сообщают, что видят его из окон своих домов.
Также 12 октября рубцовчане наблюдали сильную задымленность на поле рядом с горбольницей № 1. «Пламя охватило обширную территорию. Сотрудники МЧС находятся на месте», — пишут очевидцы в группе «Инцидент Рубцовск».
В Рубцовске горят поля.
vk.com/incident_rubtsovsk
В Рубцовске горят поля.
vk.com/incident_rubtsovsk
В Рубцовске горят поля.
vk.com/incident_rubtsovsk
Напомним, с 10 октября в Алтайском крае установили особый противопожарный режим из-за высокой опасности возгораний, связанных с сухой и жаркой погодой.
Что нельзя делать в пожароопасный период?
- Сжигать мусор и сухую траву, а также пресекать подобные действия других лиц,
- разводить костры на природе,
- бросать непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей),
- допускать курения и применения открытого огня в подвалах, на чердаках, сараях и местах хранения горючего материала,
- позволять детям играть с огнем,
- эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размерами не менее 0,5 на 0,7 метра (на полу из горючих материалов),
- разжигать печь бензином, керосином и другими горючими жидкостями, не сушите дрова, одежду и другие сгораемые материалы вблизи печи,
- использовать в качестве дымовых труб керамические, металлические и асбоцементные трубы, не допускайте перекала печи,
- допускать перегрузки электросети,
- отогревать перемерзшие трубопроводы открытым огнем.