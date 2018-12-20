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В Алтайском крае хирурга обвиняют в смерти 35-летнего пациента

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении врача-хирурга одной из больниц Благовещенского района. Его обвиняют в причинении пациенту смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Медицина. Здоровье. Операционная.
Медицина. Здоровье. Операционная.
СС0

По данным следствия, в ноябре 2014 года бригада скорой медицинской помощи доставила в районную больницу 35-летнего мужчину. Он был в бессознательном состоянии.

Хирург неправильно оценил состояние здоровья пациента и своевременно не диагностировал развитие массивного внутреннего кровотечения. По данным ведомства, врач выбрал консервативно-выжидательную тактику лечения, хотя в сложившейся ситуации требовалось экстренное хирургическое вмешательство. У пациента произошла смертельная кровопотеря.

Следователи собрали достаточно доказательств.

Назначили и провели несколько комиссионных судебно-медицинских экспертиз, результаты которых в совокупности с другими доказательствами, подтвердили наличие причинно-следственной связи между дефектами в оказании медицинской помощи и смертью пациента, — отмечают в ведомстве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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