В Алтайском крае хирурга обвиняют в смерти 35-летнего пациента

По данным следствия, в ноябре 2014 года бригада скорой медицинской помощи доставила в районную больницу 35-летнего мужчину. Он был в бессознательном состоянии.
Хирург неправильно оценил состояние здоровья пациента и своевременно не диагностировал развитие массивного внутреннего кровотечения. По данным ведомства, врач выбрал консервативно-выжидательную тактику лечения, хотя в сложившейся ситуации требовалось экстренное хирургическое вмешательство. У пациента произошла смертельная кровопотеря.
Следователи собрали достаточно доказательств.
Назначили и провели несколько комиссионных судебно-медицинских экспертиз, результаты которых в совокупности с другими доказательствами, подтвердили наличие причинно-следственной связи между дефектами в оказании медицинской помощи и смертью пациента, — отмечают в ведомстве.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.