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7 ноября
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Происшествия
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Врача-инфекциониста из Новоалтайска будут судить за смерть пациентки

СУ СКР по Алтайскому краю обвинил врача-инфекциониста в причинение смерти по неосторожности пациентке. Фигурантка уголовного дела трудится в Новоалтайской городской больнице.

Врачи. Операция.
Врачи. Операция.
СС0

По версии следствия, в сентябре 2017 года в инфекционное отделение больницы госпитализировали местную жительницу. В результате некачественного обследования пациентки врач неверно поставила диагноз и назначила лечение. Через несколько дней пациентка скончалась в реанимации.

Следователи считают, что обвиняемая, несмотря на высокую квалификацию и значительный опыт работы, не провела своевременно необходимые анализы и не интерпретировала нужным образом показатели проведенных лабораторных обследований женщины. Это повлекло за собой запоздалое установление основного диагноза, который требовал неотложных лечебных мероприятий.

В ходе следствия была установлена причинно-следственная связь между смертью женщины и дефектами оказания ей медицинской помощи, подчеркивают в Следкоме. Уголовное дело с обвинительным заключением отправили в суд. Врачу грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

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