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Жизнь
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Новосибирского врача, сломавшего шлагбаум ради пациента, хотят наградить «Орденом Мужества»

В Госдуме предложили наградить орденом врача Валерия Гаврилюка, который руками сломал шлагбаум, преградивший путь скорой помощи, спешащей к больному. С этой идеей выступил депутат от ЛДПР Борис Чернышов, пишет РИА Новости.

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Свое обращение депутат оправил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову:

Прошу Вас представить к государственной награде «Орден Мужества» или присвоить звание «Почётный гражданин Новосибирской области» Валерию Гаврилюку… Входя в состав бригады скорой помощи и торопясь на срочный вызов, Гаврилюк выполнил свой профессиональный долг, сломав шлагбаум во дворе жилого дома ради спасения жизни пациента.

По словам Чернышова, история Гаврилюка стала достоянием гласности после того, как СМИ опубликовали видео, на котором видно, как врач ломает шлагбаум, преградивший дорогу во двор дома, в котором проживает пациент. Это вызвало огромное уважение многих россиян, пишет депутат. Но сейчас доктора могут оштрафовать за порчу придомового имущества.

Борис Чернышов,
депутат Госдумы:

Считаю такую позицию крайне ошибочной. Валерий Гаврилюк проявил мужество и самоотверженность, приняв решение не ждать ни секунды, поскольку речь шла об оказании помощи больному. Любое промедление могло бы привести к ухудшению самочувствия человека или даже к трагическому исходу. Благодаря действиям Гаврилюка, пациента удалось спасти. Убеждён, что Вы согласитесь с вышеизложенными доводами и выступите на стороне врача скорой помощи.

Стоимость ремонта шлагбаума — 3500 рублей. В клинике, где работает доктор Гаврилюк, говорят, если по закону их обяжут заплатить за сломанное имущество, то они заплатят. Но сам врач считает, что для него было принципиально приехать к пациенту вовремя:

Буду ли ломать шлагбаум? Понадобится — буду! Жизнь человека всё равно бесценна! И в окно залезу, и дверь выломаю.

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