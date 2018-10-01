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Не в ближайшую больницу. В России изменили правила работы скорой помощи

Правила доставки в больницу пациентов бригадами скорой помощи изменились с 1 октября, сообщает РИА Новости.

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В Алтайский край поступили новые автомобили скорой помощи

Согласно изменениям, скорая помощь обязана доставлять пациента не просто в ближайшую больницу, а в то медучреждение, где больному окажут «исчерпывающую медицинскую помощь». Именно так написано в приказе Минздрава.

Эта больница, в которую должны везти пациента, предоставляет «медицинскую помощь в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по отдельным ее видам, профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний)».

Кроме того, приказ расширил обязанности врача отделения санитарно-эвакуационного центра медицины катастроф. Его дополнительными функциями являются организация и проведение дистанционных консилиумов врачей с врачами других медицинских организаций по вопросам диагностики и лечения, взаимодействие с экстренными оперативными службами, в том числе пожарными, полицией и службой «Антитеррор».

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