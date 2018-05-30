Жители двух алтайских сел вынуждены вытаскивать "скорые" из грязи

Жители сразу двух сел Павловского района пожаловались в редакцию altapress.ru на ужасающее бездорожье. В Прутском уже три года ждут хотя бы отсыпки дороги гравием, а в Стуково постоянно вытаскивают застрявшие в грязи "скорые".
Как рассказал altapress.ru барнаулец Иван Иконников, около 15 жилых домов в поселке Прутском каждую весну буквально отрезает от цивилизации. Дорога на улице Заречной превращается в месиво из грязи. Здесь живут родители барнаульца. По их словам, весной к ним не может проехать "скорая", а если и проезжает, то застревает.
Еще в 2015 году местный глава обещал отсыпать дорогу щебнем после того, как высохнет грязь. Как утверждают местные жители, такие обещания они слышат каждый год, но щебня как не было, так и нет.
Привычное дело
Похожая ситуация, но в больших масштабах, происходит в селе Стуково. Там всего три улицы, и нигде нет даже щебня. Как рассказала altapress.ru местная жительница Татьяна Паламарчук, "около администрации еще нормальная дорога, а дальше — все". Выдергивать "скорую помощь" из грязи для сельчан уже привычное дело.
Татьяна Паламарчук,
жительница села Стуково:
— С каждым годом становится все хуже и хуже. В этом году в начале весны дороги не было вообще, дети полмесяца не ходили в школу. Один раз больного около километра пришлось нести на руках к "скорой", где он пролежал около трех часов, пока не приехал трактор и не вытащил машину.
В мае у нас горел сухостой, вызвали пожарных, но тушили огонь сами, потому что машина очень долго пыталась добраться в темноте по нашей дороге до источника возгорания. В этом году холодная весна затянулась, а запас угля и дров кончился, и мы вынуждены мерзнуть, потому что машины сюда не пройдут.
Дорожной деятельностью в селах должны заниматься местные администрации при финансовой поддержке из района. Но если в Прутском сельчан просто кормят обещаниями, то в Стуково говорят, что денег на дороги нет и не предвидится.
Возможно, этим летом стуковцам повезет: глава села Елена Лемешко обещала выделить деньги на то, чтобы засыпать часть улицы Центральной строительным мусором. Но на всю проезжую часть денег не хватит: только на самые большие ямы.
В администрации Павловского района altapress.ru рассказали, что в этом году запланировали выделить деньги на приведение дорог в порядок в каждом сельсовете. Кому и сколько, по телефону комментировать отказались. Редакция отправила официальный запрос в районную администрацию.
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