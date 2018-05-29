На алтайском горнолыжном курорте австрийцы построят канатную дорогу за миллиард рублей

Стартовая цена контракта на строительство канатной дороги в ГЛК "Манжерок" была установлена в размере 1 млрд 516 млн рублей.

По договору, "Доппельмайр Раша" получит за эти работы 988,3 млн рублей. На контракт также претендовала фирма "Национальные канатные дороги" подконтрольная Росимуществу. Но эта компания просила за свои услуги 1,5 млрд рублей. Поэтому алтайский горнолыжный курорт, подконтрольный Сбербанку, остановил выбор на австрийцах.

В настоящее время в Манжероке есть кресельная канатная дорога, но гондольня будет быстрее и удобнее. Протяженность дороги останется прежней — 2,4 км. По ней туристы смогут подниматься от подножья горы Малая Синюха к ее вершине. Эксплуатироваться объект будет круглый год: зимой по дороге будут подниматься горнолыжники, а летом проводиться экскурсии.

В документах закупки говорилось, что пропускная способность новой дороги изначально должна составлять 1 тыс. человек в час, конечная — 2,4 тыс. человек. Она должна быть оснащена 82 подвесными восьмиместными гондолами, не менее половины из которых оборудованы креплениями для перевозки велосипедов.

Что мы знаем про горнолыжный комплекс "Манжерок"

Он расположен в Майминском районе Алтая в береговой зоне озера Манжерокское у подножия горы Малая Синюха. В конце 2011 года 75% ЗАО "Горнолыжный комплекс "Манжерок" приобрел "Сбербанк Капитал". Власти республики на тот момент заявляли о планах нового собственника инвестировать в развитие компании 1,43 млрд рублей.

По данным базы "СПАРК-Интерфакс", сейчас прямая связь между ГЛК и "Сбербанк Капитал" не прослеживается. Вместе с тем, в ГЛК "Интерфаксу" подтвердили, что компания подконтрольна Сбербанку.