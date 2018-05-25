На Алтае горнолыжный курорт завалило снегом. Туристы радуются

24 мая Телецкий горнолыжный курорт в Республике Алтай засыпало снегом. Очевидцы пишут, что на высоте в 1000 метров не только падал снег, но и мела метель.
На Телецком горнолыжном курорте 24 мая выпал снег и закрутилась метель. Фото: vk.com/teletski.
На Телецком горнолыжном курорте 24 мая выпал снег и закрутилась метель. Фото: vk.com/teletski.
По словам сотрудников горнолыжного курорта, видимость была не больше 100 метров. Но туристы, приехавшие отдохнуть на Телецкое озеро, с радостью поднимались на гору и играли там в снежки.
В Барнауле 24 мая тоже шел снег. Как пишет фотограф Михаил Хаустов, на его памяти, это самый поздний снегопад в нашем городе в XXI веке:
Тем временем синоптики предвещают, что на этих выходных на юге Алтайского края температура воздуха прогреется до +31...+32 градусов.
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