Пора ехать на шашлык: у жителей Алтайского края будут два жарких выходных

Уже в пятницу 25 мая будет относительно тепло +15...+20. Однако, в большинстве районов края возможен дождь, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле в пятницу тоже ожидается дождь и +15...+17 градусов.

В субботу 26 мая станет жарче: +20...+25, а по югу Алтайского края +26...+31. Осадки будут в отдельных районах: дождь, гроза, при грозе на юге возможен град. Ветер юго-западный, 6-11 м/с местами порывы до 21 м/с.

В Барнауле в субботу будет +23...+25, временами дождь и гроза.

Самым теплым синоптики обещают воскресенье. 27 мая ожидается +21...+26, в южных районах до +32. Однако уже заметно движение холодного воздуха: в северо-западных районах в этот день ожидается +14...+19 градусов. В отдельных районах пройдет дождь, гроза, в северо-западных районах сильный дождь, возможен град. Ветер юго- западный, 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с.

В Барнауле в воскресенье ожидается +21...+23, временами дождь с грозой.

Не смотря на возможные дожди, пора ехать на пикник. О том, как приготовить шашлык, рецепты для пикника см. тут.