Жители Новоалтайска жалуются на разрушенную дорогу, которая уплывает

Жители Новоалатйска жалуются на разрушенную дорогу, которая уплывает. Фото: “Гражданский патруль". Жители Новоалатйска жалуются на разрушенную дорогу, которая уплывает. Фото: “Гражданский патруль". Жители Новоалатйска жалуются на разрушенную дорогу, которая уплывает. Фото: “Гражданский патруль". Жители Новоалатйска жалуются на разрушенную дорогу, которая уплывает. Фото: “Гражданский патруль". Жители Новоалатйска жалуются на разрушенную дорогу, которая уплывает. Фото: “Гражданский патруль". Жители Новоалатйска жалуются на разрушенную дорогу, которая уплывает. Фото: “Гражданский патруль". Жители Новоалатйска жалуются на разрушенную дорогу, которая уплывает. Фото: “Гражданский патруль".

Общественники отмечают, что дорога ведет от садоводства “Вагоностроитель” до продуктовых складов магазина "Мария-Ра". На улице есть глубокие ямы, разрушенная ливневка и уплывающий асфальт.

— Этот участок улицы Октябренок не ремонтировался минимум два года. На дороге образовались опасные для ходовой части автомобиля ямы. Водители вынуждены объезжать их по встречной полосе. Пассажиры автобусов вынуждены высаживаться прямо в грязь, — говорит активист “Гражданского патруля” Игорь Берг.

По словам общественников, по дороге ездят автобусы, связывающие центр города с поселками Солнечное, Березовка, Бажево. Также это один из путей на федеральную трассу М52. Кроме того, на улице находится ОМВД России по городу Новоалтайску.

Активисты обратилась с жалобой в прокуратуру Алтайского края.

Напомним, после проливных дождей в Барнауле, горожане начали делиться историями о лужах, которые им приходится преодолевать. В соцсетях уже накопились подборки постов и фотографий.