Жители Новоалтайска жалуются на разрушенную дорогу, которая уплывает

Жители Новоалтайска возмущены состоянием улицы Октябренок, которая соединяет город с поселком Березовка, сообщают активисты организации “Гражданский патруль”.
Общественники отмечают, что дорога ведет от садоводства “Вагоностроитель” до продуктовых складов магазина "Мария-Ра". На улице есть глубокие ямы, разрушенная ливневка и уплывающий асфальт.
— Этот участок улицы Октябренок не ремонтировался минимум два года. На дороге образовались опасные для ходовой части автомобиля ямы. Водители вынуждены объезжать их по встречной полосе. Пассажиры автобусов вынуждены высаживаться прямо в грязь, — говорит активист “Гражданского патруля” Игорь Берг.
По словам общественников, по дороге ездят автобусы, связывающие центр города с поселками Солнечное, Березовка, Бажево. Также это один из путей на федеральную трассу М52. Кроме того, на улице находится ОМВД России по городу Новоалтайску.
Активисты обратилась с жалобой в прокуратуру Алтайского края.
Напомним, после проливных дождей в Барнауле, горожане начали делиться историями о лужах, которые им приходится преодолевать. В соцсетях уже накопились подборки постов и фотографий.
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