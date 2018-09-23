На Алтае главного врача, которого обвиняют в получении крупной взятки, посадили под домашний арест

В Республике Алтай по решению суда главного врача и бывшего главврача республиканской больницы, которых обвиняют в получении крупной взятки, поместили под домашний арест. Сообщение об этом разместила прокуратура региона. По данным сайта «Новости Горного Алтая », речь идет о Сергее Близнюке и Федоре Рау.

Ранее altapress.ru сообщал о том, что главного врача республиканской больницы Сергея Близнюка подозревают в получение взятки в крупном размере. Следователи возбудили уголовное дело.

По данным следствия, Близнюк вместе с группой других людей несколько раз получал взятки от работника двух коммерческих организаций. Суммы превышали 150 тысяч рублей.

За это юридическим лицам обеспечивали победы на аукционах на право заключать государственные контракты на поставку медицинского оборудования и расходных материалов, — отмечают в СУ СКР по Республике Алтай.

Кроме того, уголовное дело возбудили в отношении взяткодателя. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и продолжают собирать доказательства.