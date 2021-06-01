1 июня
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Происшествия

В Алтайском крае из окна детсада выпала 5-летняя девочка

Днем 1 июня из окна второго этажа дошкольного учреждения Бийска выпала 5-летняя девочка. Ребенок получил травмы, сообщили в следственном комитете.

Окно.
Окно.
CCO.

В настоящее время девочка госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь.

По данному факту следственные органы СУ СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Следователи регионального следкома работают на месте происшествия, рассказали в следственном комитете в 17:32. Допрашиваются очевидцы произошедшего, сотрудники детского учреждения.

«В рамках расследования будут установлены причины, обстоятельства и виновники произошедшего, — сообщила помощник руководителя СУ СКР по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

Ранее altapress.ru сообщал, что 20 мая в Рубцовске 4-летний мальчик выпал с четвертого этажа. Мальчик залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал.

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