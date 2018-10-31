Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 октября -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
521

В Алтайском крае из-за дождей затопило школу

В октябре в Михайловском районе из-за дождей затопило самое большое общеобразовательное учреждение, в котором учатся 650 детей, сообщают «Вести Алтай».

Дождь.
Дождь.
Михаил Хаустов

Зданию школы 80 лет, кровлю капитально ремонтировали 35 лет назад. Она регулярно протекала, из-за этого отменяли уроки.

В мае школу включили в краевую инвестиционную программу. Однако согласование документов затянулось на несколько месяцев, поэтому к ремонту приступили только в октябре. Основные работы проводили по выходным, поэтому к осенним дождям строители были не готовы. Из-за непогоды пострадало несколько кабинетов на третьем этаже.

Александр Герасимов,
председатель комитета по образованию и делам молодёжи администрации Михайловского района:

Где укрепление шло, туда и попал дождь. Перенесли книги, парты сдвинули, чтобы меньше пострадали. Сейчас детей нет, у нас каникулы. Строители затыкают дыры, убирают воду.

Александр Герасимов отметил, что после оценки ущерба районные власти направят претензии в адрес подрядчика.

В школе Михайловского района работает барнаульская компания. Известно, что на ремонт крыши выделили более 4 млн рублей. Большая часть суммы — из краевого бюджета.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка