В Алтайском крае из-за дождей затопило школу

В октябре в Михайловском районе из-за дождей затопило самое большое общеобразовательное учреждение, в котором учатся 650 детей, сообщают «Вести Алтай».

Зданию школы 80 лет, кровлю капитально ремонтировали 35 лет назад. Она регулярно протекала, из-за этого отменяли уроки.

В мае школу включили в краевую инвестиционную программу. Однако согласование документов затянулось на несколько месяцев, поэтому к ремонту приступили только в октябре. Основные работы проводили по выходным, поэтому к осенним дождям строители были не готовы. Из-за непогоды пострадало несколько кабинетов на третьем этаже.

Александр Герасимов,

председатель комитета по образованию и делам молодёжи администрации Михайловского района:

Где укрепление шло, туда и попал дождь. Перенесли книги, парты сдвинули, чтобы меньше пострадали. Сейчас детей нет, у нас каникулы. Строители затыкают дыры, убирают воду.

Александр Герасимов отметил, что после оценки ущерба районные власти направят претензии в адрес подрядчика.

В школе Михайловского района работает барнаульская компания. Известно, что на ремонт крыши выделили более 4 млн рублей. Большая часть суммы — из краевого бюджета.